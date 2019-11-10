Политика
RT на русскомЛавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
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Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Политика
Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Политика
Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским
Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.
РЕН ТВ 02:52
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
ToDay News Ufa 07:46
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Кино
«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»
56orb.ru 08 ноября в 11:10
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры
Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
REGNUM 10:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»
Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Дни24 вчера в 11:21
Культура
Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
40 лет назад советское телевидение отметило его премьерой многосерийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
ТВ Центр 06:39
Футбол
«Севилья» обыграла «Бетис» в дерби
Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.
Sport24.ru 16:57
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском 04:06
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Армия и оружие
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Экономика
Рекордное ралли: сколько еще продлится бум на биржах России
Среди котировок больше удивляет не столько основной индекс Мосбиржи, сколько номинированный в иностранной валюте индекс РТС.
Известия 16:02
Происшествия
На Украине убили адвоката по делу Вороненкова
На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи
Российская газета 14:15
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Кино
Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные
Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:54
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
AstroNews.ru вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 08 ноября в 01:00
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23