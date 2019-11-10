Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
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ТК Звезда11:21

Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю

RT на русском14:19
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Политика

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Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
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Политика

Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским

Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры

Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
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Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
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Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

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Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.
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Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова

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The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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В США назвали «худший кошмар» России

Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
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Россиянку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

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Рекордное ралли: сколько еще продлится бум на биржах России

Среди котировок больше удивляет не столько основной индекс Мосбиржи, сколько номинированный в иностранной валюте индекс РТС.
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На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
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КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

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Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные

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Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
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Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»

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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

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