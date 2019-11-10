Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.

Политика Куба назвала отставку Моралеса госпереворотом Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что уход Эво Моралеса с поста президента Боливии является госпереворотом и кубинская сторона выражает ему свою поддержку.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».

Технологии Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Леониду Якубовичу провели операцию Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.

Происшествия СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».