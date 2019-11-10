Политика
RT на русскомЛавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
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Политика
Куба назвала отставку Моралеса госпереворотом
Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что уход Эво Моралеса с поста президента Боливии является госпереворотом и кубинская сторона выражает ему свою поддержку.
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Космос
Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок
Общество
Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Теннис
Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.