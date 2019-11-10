Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
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