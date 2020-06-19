Политика
РБКЛавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
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с чего всё началось
Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".ТАСС11:10
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Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Экономика
ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции.
Ведомости 15:10
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Происшествия
У метро «Гостиный двор» задержали пикетчиков
Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор".
Piter.tv 15:27
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Политика
Die Welt: РФ нашла способ обойти санкции США против «СП-2»
В конце прошлого года США ввели санкции против «СП-2», потребовав от компаний, которые вели прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить.
Аргументы и Факты 22:01
Общество
Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России
В первую тройку самых коррумпированных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
Профиль вчера в 19:37
Футбол
Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»
Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.
Эхо Москвы 20:08
Космос
Эксперт прокомментировал предстоящее кольцевое затмение
Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв прокомментировал предстоящее кольцевое затмение.
RT на русском 13:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Армия и оружие
Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе
Решение об осуществлении сокращения военного контингента США в Германии пока не принято, но это не означает сокращение американского присутствия в Европе, напротив, оно будет увеличено, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру 17 июня в 14:24
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток 10:02
Общество
WSJ: в США отказались от названия эскимо, чтобы не обидеть эскимосов
E-radio.usa В США компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного мороженного и отказалась от слова "эскимо", чтобы не обижать группу коренных народов, которых можно встретить на территориях Гренландии, канадского Нунавута, а также Аляски и восточных районов Чукотки.
РЕН ТВ 21:31
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru 19:44
Футбол
Сетьен: «Пике просто расстроен. „Реал“ тоже не будет побеждать всегда»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен после ничьей с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Примеры высказался о борьбе с "Реалом" за чемпионство.
Soccer.ru 19:54
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр
"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
Газета.Ru 20:09
Транспорт
Движение ограничат в Москве в четверг из‑за репетиции парада Победы
В четверг в Москве пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столичного правительства.
РИАМО 17 июня в 22:00
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07