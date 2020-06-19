Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".

с чего всё началось

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