Политика
РБКЛавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
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с чего всё началось
Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".ТАСС11:10
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Здоровье
На Кубани выявили 64 новых случая коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 03:50
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь
Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
Lenta.ru 13:59
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества.
Моя Москва.онлайн 00:14
Футбол
Олег Терехин: «Главный тренер «Сочи» должен был тормознуть команду — для чего это избиение младенцев?»
Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин считает, что «Сочи» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (10:1) повел себя не по-джентльменски.
Матч ТВ 15:21
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Политика
США пока не планируют разрешать пассажирское сообщение с ЕС
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в пятницу журналистам, что США пока не планируют снимать ограничения с пассажирского сообщения с ЕС.
Московский Комсомолец 15:20
Политика
Путин и Лукашенко договорились «продолжить разговор в Москве»
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве для обсуждения вопросов экономики.
RT на русском 07:18
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
Происшествия
Взрыв произошел в парикмахерской в центре Петербурга
Взрыв прогремел в парикмахерской, расположенной на улице Садовой в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в пятницу, 19 июня, РЕН ТВ.
Известия 10:25
Общество
Роскомнадзор разблокировал Telegram в России
Роскомнадзор на своем официальном сайте сообщил о разблокировке мессенджера Telegram на территории России.
Kazanfirst.ru вчера в 12:37
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Экономика
Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС
Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года, заявила, в пятницу, выступая на онлайн саммите ЕС глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.
ТАСС 05:49
Кино
Новая комедия от «Квартета И» выйдет осенью
Комедийный фильм «Разговорник» от театра «Квартет И» выйдет осенью 2020 года. Режиссёром выступил Сергей Сенцов.
News.ru 12:10
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30