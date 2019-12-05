Политика

РБКРБКЛавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству

В среду, 4 декабря, Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за того, что, по мнению немецкой стороны, Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. Следователи сообщали, что обвиняемым по этому делу проходит гражданин России.
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Головная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море.
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