В среду, 4 декабря, Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за того, что, по мнению немецкой стороны, Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. Следователи сообщали, что обвиняемым по этому делу проходит гражданин России.

Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству

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Политика США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

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Политика Скабеева дозвонилась до Зеленского Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.

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