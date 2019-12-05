Политика
РБКЛавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству
В среду, 4 декабря, Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за того, что, по мнению немецкой стороны, Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. Следователи сообщали, что обвиняемым по этому делу проходит гражданин России.
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Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Единоборства
Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом
В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море
Головная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море.
Гаджеты
Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона
Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.
Кино
Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Авто
Mercedes E63 AMG: Установлен новый рекорд на длинной дистанции
Арне Томан, Даг Табутт и Беркли Чедвик побили рекорд 2013 года, сумев преодолеть маршрут от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 27 часов 25 минут.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Биатлон
На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Политика
На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Фигурное катание
Косторная первой выступит в короткой программе в финале Гран-при
Стало известно, в каком порядке выступят фигуристки в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Армия и оружие
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Происшествия
Пострадавший в драке капитан «Амура» больше не сыграет в этом сезоне
Капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.