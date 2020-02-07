Политика
ГородовойЛавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
В самой «Роснефти» назвали обвинения американской стороны «незаконными». В компании отметили, что Соединенные Штаты Америки избирательно продлевают лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой, ведя, тем самым, политику двойных стандартов.
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Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Политика
Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли
Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Общество
Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин
Армия и оружие
Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Кино
Фильм «Достать ножи» получит продолжение
Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
Футбол
Кокорин заявил, что не ведет переговоры с другими клубами
Напомним, "Зенит" принял решение перевести Кокорина во вторую команду из-за его отказа уходить в аренду в "Сочи".
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Общество
Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия
Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Культура
Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе
Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Технологии
«Билайн» ответил на сообщения о сбоях
Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.