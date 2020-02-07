В самой «Роснефти» назвали обвинения американской стороны «незаконными». В компании отметили, что Соединенные Штаты Америки избирательно продлевают лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой, ведя, тем самым, политику двойных стандартов.

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Общество В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.

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Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

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