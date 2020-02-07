Политика

ГородовойГородовойЛавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

В самой «Роснефти» назвали обвинения американской стороны «незаконными». В компании отметили, что Соединенные Штаты Америки избирательно продлевают лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой, ведя, тем самым, политику двойных стандартов.
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Вокруг «Роснефти»: США угрожают санкциями, в России взыскивают неустойку

REGNUM01:20

Лавров прокомментировал угрозы США применить санкции к компаниям РФ

РЕН ТВвчера в 22:23

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

РИА Новостивчера в 17:34

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБКвчера в 18:02

Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

ФАНвчера в 17:39

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русскомвчера в 19:20

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАССвчера в 17:11
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Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Общество

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
News.ru вчера в 04:54
Политика

В Сочи идут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Russkie.org 06:19
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Происшествия

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
Политика

Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Новостной фронт вчера в 15:15
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Общество

Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин

News.ru вчера в 17:46
Армия и оружие

Макрон объявил о сокращении ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сократил свой ядерный потенциал до 300 боеголовок, сообщает Le Monde.
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в центре Томска из-за уборки снега

НТВ 06:40
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Кино

Фильм «Достать ножи» получит продолжение

Фильм «Достать ножи» американского режиссёра Райана Джонсона получит продолжение.
News.ru 04:26
Футбол

Кокорин заявил, что не ведет переговоры с другими клубами

Напомним, "Зенит" принял решение перевести Кокорина во вторую команду из-за его отказа уходить в аренду в "Сочи".
Vprognoze.ru 06:28
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
RT на русском 07:08
Политика

В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС

Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
RT на русском 06:46
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика

Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия

Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
Pravda.Ru 07:12
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета 07:26
Технологии

«Билайн» ответил на сообщения о сбоях

Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.
РБК 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
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