Политика

ИзвестияИзвестияЛавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

Введение санкций против «Роснефти» 10 сентября допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль».
Читать в источнике
Комментировать358
с чего всё началось

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 17:34

Подробнее о событии

Вокруг «Роснефти»: США угрожают санкциями, в России взыскивают неустойку

REGNUM01:20

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

РИА Новостивчера в 17:34

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русскомвчера в 19:20

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБКвчера в 18:02

Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

ФАНвчера в 17:39

Лавров прокомментировал угрозы США применить санкции к компаниям РФ

РЕН ТВвчера в 22:23

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАССвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Гаджеты

В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD

Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
iXBT.com 04:42
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов.
Ведомости 05 февраля в 17:09
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Юлия Скрипаль оставила соседей без отопления

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия оставила своих соседей без отопления.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

Научная Россия 04:30
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
WomanHit.ru 05:32
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Общество

МЧС предупредило жителей Московского региона о метели и сильном ветре

Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение пятницы, 7 февраля.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Спорт

Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Ранее СМИ сообщали, что 21-летнюю Солдатову госпитализировали после попытки суицида.
Аргументы и Факты вчера в 08:24
Происшествия

На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Известия вчера в 21:03
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

Абэ согласился посетить Москву на День Победы

Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 05:07
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru 03:12
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Авто

В Индии представили бюджетный «Гелендваген»

Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.
Тарантас Ньюс 05:06
Авто

Volkswagen обновил кроссовер Teramont

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Atlas, известный в России как Volkswagen Teramont.
Коммерсантъ 03:12
Армия и оружие

Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
РБК вчера в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное