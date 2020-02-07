Политика

ГородовойГородовойЛавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

В самой «Роснефти» назвали обвинения американской стороны «незаконными». В компании отметили, что Соединенные Штаты Америки избирательно продлевают лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой, ведя, тем самым, политику двойных стандартов.
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Вокруг «Роснефти»: США угрожают санкциями, в России взыскивают неустойку

REGNUM01:20

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РИА Новостивчера в 17:34

Лавров прокомментировал угрозы США применить санкции к компаниям РФ

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RT на русскомвчера в 19:20

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

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Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

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Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАССвчера в 17:11
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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Lenta.ru 06:14
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В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса

Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.
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Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
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СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

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В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

Телекомпания Афонтово вчера в 04:01
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

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Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Посол России рассказал о военном сотрудничестве с Аргентиной

Аргентина проявляет интерес к закупкам российских вертолетов, заявил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
REGNUM 04:08
Авто

Hyundai представил Creta нового поколения

Южнокорейский бренд показал кроссовер Hyundai Creta второй генерации на автосалоне Auto Expo в Дели.
Авторамблер вчера в 05:53
Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Общество

Новым гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Место гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина заняла глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
РБК 08:48
Общество

Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Znak.com 07:37
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой

Три китайских студента Московского государственного университета имени М.В Ломоносова госпитализированы с температурой, ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах

Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
Srnsk 08:05
Общество

В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
RT на русском 09:03
Футбол

«Балтика» намерена ждать Кокорина до закрытия трансферного окна

Матч ТВ 08:19
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Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Советский спорт 08:36
Здоровье

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ вчера в 02:30
Финансы

Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
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Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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