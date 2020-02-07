В самой «Роснефти» назвали обвинения американской стороны «незаконными». В компании отметили, что Соединенные Штаты Америки избирательно продлевают лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой, ведя, тем самым, политику двойных стандартов.

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Авто Hyundai представил Creta нового поколения Южнокорейский бренд показал кроссовер Hyundai Creta второй генерации на автосалоне Auto Expo в Дели.

Происшествия Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой Три китайских студента Московского государственного университета имени М.В Ломоносова госпитализированы с температурой, ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.

Общество В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.