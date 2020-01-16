Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.

с чего всё началось

Встреча с политиком прошла в филиале МГИМО в Ташкенте, передает «РИА Новости». «Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности», — сказал Лавров, добавив, что продолжает делать это и сейчас.

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

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