Политика
РБКЛавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
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Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Политика
Кудрин «поставил задачи» перед Мишустиным
16 января Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина новым председателем правительства.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
Гаджеты
Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона.
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В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
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Shell высказалась за «Северный поток-2»
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Происшествия
Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
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Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление
Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Футбол
Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в петербургском клубе.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Политика
Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии
Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Теннис