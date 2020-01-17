Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
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с чего всё началось

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, представительница СМИ поинтересовалась у Лаврова, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.
РИА Новости04:56

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Лавров шутливо прокомментировал возможное назначение в новое правительство

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Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

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Вести.Ru04:52

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Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

РБК04:30

Лавров вновь заявил, что продолжает исполнять порученные ему обязанности

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Выходит, что базовый X-Road продаётся по цене в два раза больше Lamborghini Urus.
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В старом доме в Эммаусе под Тверью на чердаке обнаружили письмо немецкого солдата.
Московский Комсомолец вчера в 06:01
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У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
Регион 64 04:37
Политика

Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги

На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
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Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
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