На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, представительница СМИ поинтересовалась у Лаврова, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.

с чего всё началось

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

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