Политика
РИА НовостиЛавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, представительница СМИ поинтересовалась у Лаврова, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.РИА Новости04:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Лавров шутливо прокомментировал возможное назначение в новое правительство
Московский Комсомолец04:44
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.
Политика
Путин назначил Медведева в Совет безопасности
Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Происшествия
Полиция нашла родителей младенца, оставленного у больницы в Кузбассе
Как сообщалось, в четверг утром сторож больницы нашел ребенка, которого подбросил к дверям медучреждения неизвестный мужчина.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Происшествия
Вице-мэр Ярославля задержан за взятку
Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны в России
Замыкает тройку лидеров компания Apple с 16% переходов. Самым популярным смартфоном в России по итогам 2019 года стал Xiaomi Redmi Note 7.
Авто
Дорожное багги Laffite X-Road стоит дороже Urus
Выходит, что базовый X-Road продаётся по цене в два раза больше Lamborghini Urus.
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО).
Общество
Под Тверью нашли военное письмо немецкого солдата
В старом доме в Эммаусе под Тверью на чердаке обнаружили письмо немецкого солдата.
Происшествия
У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски
В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
Политика
Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
В Москве задержали семерых сообщников лидера секты «Бога Кузи»
Участники секты "Бога Кузи", которую в полиции называют "объединением деструктивной направленности", задержаны в Москве.
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Происшествия
Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Политика
Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой
Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков
Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
Политика
ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян
Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Гаджеты
В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.