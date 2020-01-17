Политика
Москва 24Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
На встрече в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров отвечал на подобный вопрос. Тогда он заявил, что сразу после окончания не "просто какие-то должности занимал", а "честно исполнял свои обязанности".
Читать в источнике
Оценить296
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Поручили исполнять обязанности три дня назад - вот я и исполняю
Комсомольская правда14:08
Лавров шутливо прокомментировал возможное назначение в новое правительство
Московский Комсомолец04:44
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Кино
Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт
Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Космос
NASA опубликовало детальный снимок Юпитера
На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Технологии
Microsoft запустила свой новый браузер
Компания Microsoft запустила свой новый браузер Edge, работающий на движке Chromium, для платформ Windows и macOS, пишет The Verge.
Футбол
Бауэр: всё, что пишут в Германии о России, — всегда с негативной стороны
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал, как в Германии относятся к России.
Политика
Правительство Медведева подало в отставку
День тектонических сдвигов — правительство России не устояло Сообщение об отставке пришло спустя считанные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила надежду на сотрудничество с новым правительством ради дальнейшего развития отношений с Москвой.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил тяжелую травму головы
Как сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего мэра, Савенко получил травму головы после падения, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Политика
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны у россиян
Аналитики перечислили самые популярные в России в 2019 году модели смартфонов.
Футбол
Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за его визита в Россию
Клуб украинской Первой лиги «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским из-за его визита в Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова, которую в прошлом году заподозрили в алкоголизме, рассказала, что причиной ее нездоровой худобы является неизлечимая болезнь.
Происшествия
Таксист сбил трех человек в Москве
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Общество
Саратовские продукты представлены на выставке в Берлине
Саратовская область участвует в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства выставке "Зеленая Неделя" в Берлине.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.