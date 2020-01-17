Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. В ходе мероприятия глава МИД России высказался о направлениях внешней политики страны, а также ответил на вопросы журналистов.

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

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