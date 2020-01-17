Политика
Газета.RuЛавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. В ходе мероприятия глава МИД России высказался о направлениях внешней политики страны, а также ответил на вопросы журналистов.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров: Поручили исполнять обязанности три дня назад - вот я и исполняю
Комсомольская правда14:08
Лавров шутливо прокомментировал возможное назначение в новое правительство
Московский Комсомолец04:44
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