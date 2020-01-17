Политика
Lenta.ruЛавров ответил на вопрос о желании остаться министром
Согласно Конституции, министры продолжат работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции. Должность министра иностранных дел России Лавров занимал с марта 2004 года.
Читать в источнике
Оценить295
Подробнее о событии
Показать все источники
Лавров шутливо прокомментировал возможное назначение в новое правительство
Московский Комсомолец04:44
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Общество
Минниханов едет на экономический форум в Давос в статусе единственного
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 20 по 24 января, сообщила глава пресс-службы президента Лилия Галимова.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Происшествия
Петербурженка отсудила 500 тысяч рублей у МВД за застреленного сына
Мать погибшего Дмитрия Демидова Наталья Зверева просила суд взыскать с МВД РФ 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако в марте 2018 года она смогла отсудить только 150 тысяч рублей.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Финансы
России предрекли снижение курса до 200 рублей за доллар
Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предположил, что в ближайшем будущем возможно снижение курса рубля до 200 рублей за доллар в рамках смягчения политики Центробанка.
Хоккей
Рига может принять Матч звезд КХЛ в 2021 году
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Транспорт
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Наука
Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров
В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.
Футбол
Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером, сообщает официальный сайт «армейцев».