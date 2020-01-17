Согласно Конституции, министры продолжат работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции. Должность министра иностранных дел России Лавров занимал с марта 2004 года.

Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

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