Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
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Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

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РБК09:28

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Лавров назвал безосновательными обвинения Германии в адрес России

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Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания «Чёрная пятница»

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Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
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Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
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Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
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Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
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