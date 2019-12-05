Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Газета.Ru11:46

Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству

РБК09:28

Лавров назвал безосновательными обвинения Германии в адрес России

Известия07:55

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

РИА Новости08:36

Лавров призвал Берлин использовать спецканалы для контактов правоохранительных органов

ТАСС08:21

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

RT на русском08:02

Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине

Московский Комсомолец08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг подписание контракта с Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подписывал новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
ProstoProSport 09:31
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм

Культуромания 11:43
Происшествия

Стрелок убил двоих в Перл-Харбор

Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Культура

Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Волонтером года стала жительница Казани — Инесса Клюкина.
Вести Татарстан 08:45
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Политика

Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе

Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:30
Происшествия

Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
Российская газета 02:52
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Вести.Ru 11:59
Политика

Президент Польши отказался считать РФ врагом НАТО

На пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом.
Военное дело вчера в 14:51
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Политика

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
РБК 10:33
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 11:52
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Политика

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM 11:13
Происшествия

В деле о самоубийстве девушки-следователя в Сочи появилась аудиозапись

РЕН ТВ 11:34
Единоборства

Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом

В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку

В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Известия 01:43
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Калуге

7 новостей 08:49
Игры

Геймдизайнер получил «страйк» на YouTube за прохождение собственной игры

Американ Макги, известный по участию в разработке Quake и Doom, получил «страйк» на YouTube за видео с собственной игрой Alice: Madness Returns.
CyberSport.ru 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное