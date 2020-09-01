Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
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Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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