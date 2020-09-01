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РИА Новости
РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда всё это произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, что, повторяю, пока неясно.
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РБК

Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального

РБК05:10
Комсомольская правда

Лавров опроверг заявления, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

Комсомольская правда04:10
РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

РИА Новости04:55
RT на русском

Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным

RT на русском04:33
Московский Комсомолец

Лавров ответил на обвинения в отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

Московский Комсомолец04:30
ТАСС

Лавров назвал неправдой заявления о том, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

ТАСС04:23
Коммерсантъ

Лавров: Россия расследует случившееся с Навальным

Коммерсантъ04:57

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена
РБК01:10
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Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза02:40

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.
РИА Новости05:13

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
ТАСС30 августа в 15:45
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