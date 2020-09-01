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РИА Новости
РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

РИА Новости04:55
РБК

Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального

РБК05:10
Коммерсантъ

Лавров: Россия расследует случившееся с Навальным

Коммерсантъ04:57
Эхо Москвы

Россия не может начать расследование случившегося с Навальным, пока не станет ясно, что с ним произошло

Эхо Москвы11:24
RT на русском

Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным

RT на русском04:33
Московский Комсомолец

Лавров ответил на обвинения в отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

Московский Комсомолец04:30
ТАСС

Лавров назвал неправдой заявления о том, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

ТАСС04:23

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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