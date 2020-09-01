США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило конкурс на заключение контракта стоимостью более 250 миллионов долларов с PR-фирмой, которая сможет провести пропагандистскую кампанию и "победить отчаяние и вселить надежду" в американцах во время пандемии коронавируса.