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РИА Новости
РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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ТАСС

Лавров назвал неправдой заявления о том, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

ТАСС04:23
Коммерсантъ

Лавров: Россия расследует случившееся с Навальным

Коммерсантъ04:57
РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

РИА Новости04:55
Lenta.ru

Лавров отреагировал на заявления западных стран по делу Навального

Lenta.ru04:51
RT на русском

Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным

RT на русском04:33
Московский Комсомолец

Лавров ответил на обвинения в отказе РФ расследовать ситуацию с Навальным

Московский Комсомолец04:30
РБК

Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального

РБК05:10

США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило конкурс на заключение контракта стоимостью более 250 миллионов долларов с PR-фирмой, которая сможет провести пропагандистскую кампанию и "победить отчаяние и вселить надежду" в американцах во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru05:23
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ

Российский истребитель Су-27, который поднимался для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, не нарушал границ Дании, его полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru03:54
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«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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