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Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

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