Политика
РИА НовостиЛавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
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Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 18:13
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