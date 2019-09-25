Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
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Сергей Лавров
Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 18:13

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