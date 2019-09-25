Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Единоборства Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Политика В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2» Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Экономика Эксперт назвал факторы, повлиявшие на рост выплат по ОСАГО в 2019 году По итогам первых восьми месяцев 2019 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 3,3%, тогда как средняя премия в «автогражданке» за этот же период снизилась на 5,4%. При этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Игры Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.

Энергетика Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2» Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Интернет Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.

Происшествия Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Кино Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки» Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.

Недвижимость Россияне перестали надолго откладывать ремонт жилья Лишь каждый десятый россиянин (9%) отложил запланированный ремонт из-за отсутствия денег.