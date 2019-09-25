Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».

Технологии ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2 ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.

Футбол Петербург примет финал Лиги чемпионов Финал Лиги чемпионов – 2020/21 пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».

Армия и оружие В России началось серийное производство американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.

Происшествия Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Единоборства Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.

Происшествия Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.

Энергетика В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Автоспорт Хорнер: Ferrari применяет какое-то интересное топливо По мнению Кристиана Хорнера, победы Ferrari однозначно свидетельствуют о том, что на этой стадии сезона итальянская команда сильнее всех, но руководитель Red Bull Racing вновь намекнул, что скорость красных машин вызывает подозрения.

Экономика Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Экономика Банки начали принимать заявки на списание 450 тыс. по ипотеке Банки начали принимать заявки на списание части ипотечного кредита в размере до 450 тыс. руб. многодетных семей.

Транспорт МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Авто Volvo анонсировал выход полностью электрического XC40 Конкретные технические характеристики модели пока не объявлены, однако в Volvo заявляют, что новый XC40 станет едва ли не самым безопасным автомобилем среди когда-либо выпускаемых компанией.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отреагировала на слухи о разводе с Харламовым Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте прокомментировала слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.