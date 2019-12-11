Политика

ИзвестияИзвестияЛавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
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Сергей Лавров
Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 17:13

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