Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Десятилетний договор истекает 5 февраля 2021 года.
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