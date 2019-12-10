Политика
КоммерсантъЛавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Десятилетний договор истекает 5 февраля 2021 года.
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Лавров предложил Помпео принять документ о недопустимости развязывания ядерной войны
Московский Комсомолец13:39
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
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Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Футбол
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