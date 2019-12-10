Россия подтвердила свое предложение уже сейчас предпринять решение о том, что этот договор будет продлен.

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Десятилетний договор истекает 5 февраля 2021 года.

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