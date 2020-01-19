Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением. Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.

Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине

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