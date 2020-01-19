Политика
РИА НовостиЛавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и стала их логическим продолжением. Ранее Лавров отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы.
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Единоборства
Команда Хабиба поставила условия для проведения боя с Мейвезером
Хоккей
Дивизион Боброва стал победителем Матча звезд
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
Мариу не включил Роналду в свою команду мечты
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Финансы
Курс доллара: точный прогноз на неделю
Курс доллара может продолжить падение на предстоящей неделе. Напомним, что пятницу доллар завершил на уровне 61,55, подешевев на 10 копеек.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Космос
В США назвали фантастикой высадку России на Луне в 2030 году
Американское издание ArsTechnica назвало фантастической возможность высадки российского экипажа на Луне в 2030 году.
Наука
Что нового в Nature и Science. 19 января
Команда определяет четыре принципа проектирования, которые должны позволить подготовить широкий спектр многозернистых нанокристаллов с контролируемыми границами зерен, открывая новые возможности для исследования эффектов, вызванных дефектами решетки.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле
Водонаева была возмущена тем, как ее показали в эфире.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
Кино
Детектив «Плохие парни навсегда» появится в прокате с 23 января
Пути друзей-детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта (Уилл Смит и Мартин Лоуренс) разошлись.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги.