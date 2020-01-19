Политика
Rambler News ServiceЛавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
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Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Наука
Представлены доказательства, что весь мозг задействован в обучении
Ученые представлены доказательства, что в моторном обучении задействован весь мозг Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели интересный эксперимент.
Происшествия
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.
Политика
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Позже Водонаева заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Здоровье
Шоколад с высоким содержанием жира и сахара провоцирует развитие онкологии
Хирург рассказал, что употребления шоколада с огромным количеством жира и сахара несёт огромный вред для организма и вполне вероятно провоцирует развитие онкологического заболевания кишечника.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о ВОВ
Президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы пресечь неправдивые высказывания зарубежных деятелей об истории.
Общество
В Барнауле разработают новую систему работы по уборке снега
При формировании новой системы обязательно нужно учесть опыт других городов, где работа по снегоуборке поставлена на высоком уровне.
Культура
Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»
Художественный руководитель театра "Одеон" Стефан Брауншвейг, выступивший режиссером постановки, принес извинения зрителям перед началом спектакля.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Происшествия