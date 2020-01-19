Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
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