Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

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