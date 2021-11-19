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Лавров подверг критике вопрос о действиях России для достижения симпатии Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос шведского журналиста о том, что намерена делать Россия для достижения симпатии Запада, неприличен и подрывает основы ОБСЕ.
RT на русском
Вопрос журналиста шведского ТВ касался того, готова ли Россия со своей стороны сделать так, чтобы исправить непростые отношения с западными демократиями.
Московский Комсомолец
Пресс-конференция прошла по итогам переговоров Лаврова с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.
Известия
Линде и Лавров в пятницу провели переговоры в Москве.
РИА Новости

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