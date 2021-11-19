RT на русскомЛавров подверг критике вопрос о действиях России для достижения симпатии ЗападаГлава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос шведского журналиста о том, что намерена делать Россия для достижения симпатии Запада, неприличен и подрывает основы ОБСЕ.RT на русскомВопрос журналиста шведского ТВ касался того, готова ли Россия со своей стороны сделать так, чтобы исправить непростые отношения с западными демократиями.Московский КомсомолецПресс-конференция прошла по итогам переговоров Лаврова с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.ИзвестияЛинде и Лавров в пятницу провели переговоры в Москве.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаRT на русскомГазета.RuИзвестияЭкономика сегодняЦарьградREGNUMПолитическая ЭкспертизаRuposters.ruiReactorКомсомольская правдаРидусПолитРоссияФАННародные новостиПолитика СегодняДума ТВПодробнее о событииЛавров перепутал языки, отвечая на вопрос о РоссииГазета.Ru08:32Глава МИД Сергей Лавров назвал вопрос шведского журналиста о планах России неприличнымРИА Новости07:07Самое цитируемоеГлава МИД РФ назвал вопрос шведского журналиста неприличнымРоссийская газета07:52Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналистаИзвестия07:39Лавров подверг критике вопрос о действиях России для достижения симпатии ЗападаRT на русском08:33Лавров назвал неприличным вопрос журналиста о планах России по получению симпатии ЗападаLenta.ru07:26Лавров: неприлично спрашивать, что сделает Россия, чтобы понравится ЗападуКомсомольская правда06:30Показать ещёОценить342Поделиться