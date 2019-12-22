Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей.

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

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