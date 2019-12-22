Политика
ТАССЛавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей.
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Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Политика
В Абакане завершились выборы мэра
В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Здоровье
В Самарской области стали чаще выявлять рак на ранней стадии
В Самарской области стали чаще выявлять страшный недуг на ранних стадиях. Причина - в новых правилах диспансеризации.
Политика
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Происшествия
Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Экономика
В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров
Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Медики в Новосибирске провели пикет из-за переработок и низких зарплат
В Новосибирске врачи скорой помощи провели согласованный пикет из-за низких зарплат и постоянных вынужденных переработок.
Происшествия
Участник массового ДТП в Ленобласти задержан
Общество
Большинство жителей Новороссийска остались без воды
Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Футбол
«Никогда не сдаваться». Гус Тил назвал свой девиз
Полузащитник «Спартака» Гус Тил, который 22 декабря отмечает свое 22-летие, в интервью пресс-службе красно-белых рассказал 10 самых интересных фактов о себе.
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.