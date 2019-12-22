Политика
ТАССЛавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей.
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Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Политика
Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе
Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Происшествия
Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы
Инцидент произошёл на Корабельной улице около дома номер 11, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Политика
В Совфеде усомнились во влиянии санкций США на «Северный поток — 2»
Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона
Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»
Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья
Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Происшествия
Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели
Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".