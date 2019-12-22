Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей.

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Политика Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.

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Общество Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы Инцидент произошёл на Корабельной улице около дома номер 11, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.

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Общество Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Общество Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.

Единоборства Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).