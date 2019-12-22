Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство.
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Лавров пообещал ответить США на «санкции из ада»

Коммерсантъ07:46

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

РИА Новости08:43

Россия ответит на последние санкции США без ущерба для себя

Lenta.ru07:21

Лавров: Россия будет отвечать на санкции США без ущерба для себя

RT на русском07:34

Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2»

РБК08:20

Лавров заявил о запуске «Северного потока – 2» несмотря на санкции

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Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

ТАСС06:45
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Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

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ТВ Центр 08:51
Политика

В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Известия 11:55
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
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После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

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В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
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«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию «Барыса»

Газета.Ru 12:00
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
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В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего

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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

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В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
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Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
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Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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