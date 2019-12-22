Политика
РИА НовостиЛавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство.
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Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Политика
В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила по поводу сбора денег на лечение актрисы
Марина Попова, директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, прокомментировала слухи о блокировке банковских счетов супруга артистки Петра Чернышева из-за, якобы, поступивших пожертвований на лечение Заворотнюк.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ
Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, занимая последнее место в турнирной таблице.
Происшествия
После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Происшествия
В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего
В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Авто
Kia выпустит новый компактный кроссовер Kia Sonet
Компания Kia выпустит новый компактный кроссовер с названием Sonet, которое недавно было зарегистрировано.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории.
Общество
В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей
РИА "Новости" В первом поединке после возвращения на профессиональный ринг российский боксер Денис Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.
Происшествия
В Британии неизвестный устроил поножовщину
На юге Англии в городе Кроли неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Общество
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.