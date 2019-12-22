Политика
РИА НовостиЛавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство.
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Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Общество
Британская школьница обнаружила на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы
Просьбу о помощи — предположительно от иностранных заключенных в китайской тюрьме — обнаружила шестилетняя лондонская школьница на рождественской открытке, упаковка которых была куплена в британском супермаркете Tesco.
Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России
Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Власти Швейцарии признали своё бессилие перед санкциями США
Швейцарские власти критически относятся к экстерриториальным санкциям, но помешать им не могут.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Футбол
«Бавария» договорилась с вратарем «Шальке»
Сегодня спортивный директор «Шальке» объявил о том, что вратарь отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду летом будущего года.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Шоу-бизнес
Блогер Давид Манукян признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался в любви поп-диве Ольге Бузовой. Так, слухи об отношениях звезд ходят давно.
Экономика
Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Происшествия
В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек
Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
Кино
Опубликован трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе операции на юге провинции Идлиб.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Шоу-бизнес
Бесстыжая! Настя Каменских вышла к зрителям без юбки
Выйдя замуж за Потапа, Настя Каменских и думала отказываться от откровенных нарядов для выступления.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Кино