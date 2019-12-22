Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство.
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Лавров пообещал ответить США на «санкции из ада»

Коммерсантъ07:46

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

ТАСС06:45

Россия ответит на последние санкции США без ущерба для себя

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Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2»

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Лавров заявил о запуске «Северного потока – 2» несмотря на санкции

Известия07:13

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

РИА Новости08:43
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