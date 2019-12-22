Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЛавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2». Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с новыми американскими санкциями в эфире «Большой игры» на Первом канале. По его словам, Россия не станет молча терпеть выступления со стороны США.
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Лавров пообещал ответить США на «санкции из ада»

Коммерсантъвчера в 07:46

Лавров: Россия будет отвечать на санкции США без ущерба для себя

RT на русскомвчера в 07:34

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

ТАССвчера в 06:45

Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2»

РБКвчера в 08:20

Лавров заявил о запуске «Северного потока – 2» несмотря на санкции

Известиявчера в 07:13

Россия ответит на последние санкции США без ущерба для себя

Lenta.ruвчера в 07:21

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

РИА Новостивчера в 08:43
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Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Политика

Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 03:52
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Энергетика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача.
Life.ru 03:37
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
ФАН 02:47
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело вчера в 09:56
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Финансы

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:22
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Рамблер 21 декабря в 06:15
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Гаджеты

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

Дни24 вчера в 13:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Inkazan 04:08
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Технологии

Датчикам готовят единый протокол

Операторы связи занялись новой технологией интернета вещей МТС инвестировала $1 млн во внедрение технологии, обеспечивающей единый интерфейс для разных протоколов интернета вещей (IoT).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
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