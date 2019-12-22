Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЛавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2». Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с новыми американскими санкциями в эфире «Большой игры» на Первом канале. По его словам, Россия не станет молча терпеть выступления со стороны США.
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Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»

Национальная служба новостей05:57

Лавров: РФ ответит на действия США в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС03:32

Лавров заявил о запуске «Северного потока – 2» несмотря на санкции

Известиявчера в 07:13

Россия ответит на последние санкции США без ущерба для себя

Lenta.ruвчера в 07:21

Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2»

РБКвчера в 08:20

«Посмотрим, как НАТО развалится»: В санкциях против «Северного потока - 2» нашли «многоходовочку» России

Царьград01:15

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

РИА Новостивчера в 08:43
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Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Авто

В России отзывают более 78 тысяч кроссоверов Renault Kaptur

В России под отзыв попали 78 461 экземпляр кроссовера Renault Kaptur.
CarsWeek.ru 05:37
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

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Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

РИА Новости 03:29
Политика

Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод

2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Красная весна вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Политика

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
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Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
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Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
CyberSport.ru вчера в 23:54
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
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Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 05:32
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Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Политика

Сможет ли Россия самостоятельно достроить «Северный поток — 2»

На военные цели будет выделено 738 млрд долларов, из них 734 млн пойдет на сдерживание России.
Вечерняя Москва 21 декабря в 06:40
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС вчера в 00:31
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Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Футбол

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Полузащитник Кэйсукэ Хонда покинул нидерландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого до конца ноября являлся российский специалист Леонид Слуцкий.
РИА Новости 05:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
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