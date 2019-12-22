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Ореанда-НовостиЛавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2». Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с новыми американскими санкциями в эфире «Большой игры» на Первом канале. По его словам, Россия не станет молча терпеть выступления со стороны США.
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Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»
Национальная служба новостей05:57
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