Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2». Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с новыми американскими санкциями в эфире «Большой игры» на Первом канале. По его словам, Россия не станет молча терпеть выступления со стороны США.

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

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