В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса

Как ранее сообщил amic.ru, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова к абсолютным противопоказаниям к прививке от коронавируса относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.