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Lenta.ru
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.В источнике
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Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ru11:01
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новости08:11
Национальная служба новостей

Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Национальная служба новостей07:03
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ru07:35
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русском07:32
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБК08:02
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАСС07:03

В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса

Как ранее сообщил amic.ru, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова к абсолютным противопоказаниям к прививке от коронавируса относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.
АМИТЕЛ10:54
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Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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