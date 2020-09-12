Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.В источнике
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