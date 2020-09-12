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Lenta.ru
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.В источнике
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РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новости08:11
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБК08:02
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Lenta.ru07:19
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русском07:32
URA.Ru

Лавров заявил, что Россия ответит на новые санкции Запада

URA.Ru07:29
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ru07:35
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАСС07:03

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

«Олимпик» в большинстве переиграл «Днепр-1»

В игре, прошедшей на «Днепр-Арене», гости взяли верх со счетом 3:1. Определяющим отрезком встречи стала концовка первого тайма: на 44-й минуте Шахаб Зейхеди вывел «Олимпик» вперед, а через минуту красную карточку получил полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут.
Bookmaker-ratings.ru08:48

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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