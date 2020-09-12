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Lenta.ru
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.В источнике
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Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ru11:01
Национальная служба новостей

Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Национальная служба новостей07:03
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБК08:02
Вести.Ru

Россия не оставит новые санкции без ответа

Вести.Ru07:35
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русском07:32
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новости08:11
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАСС07:03

Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать

Исследователи из Северо-Западного Университета Фейнберга сумели обнаружить локус мужского сексуального желания в определенной зоне мозговой ткани, там находится ключевой ген, который управляет сексуальным желанием мужчин.
ИнфоСМИ13:50
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости15:52