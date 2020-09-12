Исследователи из Северо-Западного Университета Фейнберга сумели обнаружить локус мужского сексуального желания в определенной зоне мозговой ткани, там находится ключевой ген, который управляет сексуальным желанием мужчин.
Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.