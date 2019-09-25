Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США

РБК14:11

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

RT на русском13:35

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам

Коммерсантъ15:01

Лавров заявил о необходимости переноса международных встреч из США

Взгляд.ру12:32

Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

ТАСС12:29
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Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

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Общество

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