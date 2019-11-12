Политика
Газета.RuЛавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, отвечая на вопрос, "как Россия готовится" к будущим президентским выборам, дипломат в шутку заявил, что Москва "решит эту проблему".
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Происшествия
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка
В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
Российская газета 07:25
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today 10 ноября в 17:36
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Общая газета.RU 07:14
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Политика
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 03:54
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые изображения серийного седана KIA K5 (Optima) нового поколения для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Политика
Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Политика
Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
Российская газета 05:53
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Фигурное катание
Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой
МК-Спорт вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок
Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Невские Новости 05:13
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31