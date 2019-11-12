Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, отвечая на вопрос, "как Россия готовится" к будущим президентским выборам, дипломат в шутку заявил, что Москва "решит эту проблему".

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