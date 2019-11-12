Политика
Газета.RuЛавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году
Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу. Ранее ФБР и киберкомандование США заявили, что вмешательство в выборы могут осуществить Россия, Китай и Иран.
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Политика
Кремль не поддержал инициативу пускать россиян в интернет по паспорту
В Кремле не поддержали инициативу о допуске россиян в интернет только по паспорту.
Известия 05:03
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета 09:11
Политика
Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией.
Утро.ru 11:35
Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс 02:41
Футбол
«Барселона» представила новую форму в цветах каталонского флага
«Барселона» презентовала новую экипировку, выполненную в золотистых и красных цветах Каталонии.
Sport24.ru 07:49
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Армия и оружие
Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов
Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» заметили недалеко от берегов Северной Америки.
Lenta.ru 10:37
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности в РФ
За десять последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
Ридус 07:48
Технологии
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Кино
Режиссер «Ла-Ла Ленд» снимет драму с Брэдом Питтом
Kinonews.ru 04:41
Футбол
«Наполи» хочет приобрести рекордсмена Лиги чемпионов из «Зальцбурга»
Норвежский нападающий австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холланд может стать футболистом итальянского «Наполи».
Нева Спорт 09:29
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Авто
АвтоВАЗ объявил цены на Ладу Весту с вариатором
Самая доступная четырёхдверка с вариатором будет предлагаться в исполнении Classic с доппакетом Start Plus, в который входят две подушки безопасности, кондиционер, подогревы передних сидений, задние дисковые тормоза и трекшн-контроль, цена — от 736 900 рублей.
Autorating.ru 03:43
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн
Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.
ТАСС 03:59
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика
Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского
В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".
ТАСС 11:15
Футбол
Александр Головин вошел в символическую команду чемпионата Франции
Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Монако" Александр Головин вошел в символическую команду 13-го тура чемпионата Франции (Лига 1) по версии L'Equipe.
МК-Спорт вчера в 05:00
Общество
Производители предлагают повысить крепость пивных напитков
Производители предложили внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» и убрать ограничения в семь градусов крепости пивных напитков.
Profibeer.ru 02:49
Футбол
Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.
RT на русском 04:23
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
РБК 11:49
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Известия 09:27
Армия и оружие
Четвертый российско-турецкий патруль стартовал в Сирии
РЕН ТВ вчера в 06:17