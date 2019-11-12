Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году

Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу. Ранее ФБР и киберкомандование США заявили, что вмешательство в выборы могут осуществить Россия, Китай и Иран.
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Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году

Газета.Ru08:48

Лавров пошутил о «подготовке» России к президентским выборам в США

РИА Новости05:46

Лавров на Форуме мира пошутил, что Россия «решит проблему» с предстоящими выборами в США

ТАСС06:27

Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США

RT на русском06:17

Лавров пошутил о предстоящих выборах в США

Rambler News Service06:16

Лавров ответил шуткой на вопрос о подготовке России к выборам в США в 2020 году

Интерфакс05:57

Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

РБК06:30
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Вашингтон
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