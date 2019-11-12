Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу. Ранее ФБР и киберкомандование США заявили, что вмешательство в выборы могут осуществить Россия, Китай и Иран.

Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году

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