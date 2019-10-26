Политика

РБКРБКЛавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

В сообщении говорится, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
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