Политика
РБКЛавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии
В сообщении говорится, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
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По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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Бердыев сделал стартовое вбрасывание, «Ак Барс» выиграл у «Барыса»
Матч посетил бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который сделал символическое вбрасывание.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
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Алеся Кафельникова снова встречается с рэпером Pharaoh
Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh (наст. имя Глеб Голубин) были одной из самых обсуждаемых пар.
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В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
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