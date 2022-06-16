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Лавров пошутил о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

В ходе интервью, запись которого 16 июня опубликована на официальном YouTube-канале МИД РФ, Зейналова сказала, что «сейчас идут дискуссии, дать ли Украине членство в члены».
Известия
Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля.
Известия
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии.
РИА Новости
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
РИА Новости

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