Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.
На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2022 году будет выделено более 20 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.
Президент США Джо Байден был недоволен публичными заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией.
Политик и философ Массимо Каччари прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв не допустить «унижения» России.