Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что теории происхождения эпидемии коронавируса стоит рассматривать серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов. Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о различных версиях появления инфекции.

Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

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