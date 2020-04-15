Коронавирус

РБКРБКЛавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
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с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.
Коммерсантъ12:00

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Лавров прокомментировал конспирологические теории о возникновении коронавируса

Lenta.ru15:54

Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

РБК15:17

Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

РЕН ТВ12:28

Лавров прокомментировал теории появления пандемии CoViD-19

Life.ru13:40

Лавров рассказал, что он думает о теориях возникновения пандемии COVID-19

РИА Новости12:26

Лавров призвал отказаться от использования темы коронавируса в политической борьбе

Интерфакс12:16

«За что купил, за то и продаю»: Лавров перечислил «теории» о коронавирусе

Царьград14:11
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Общество

У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус

По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
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Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM вчера в 09:46
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Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
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Транспорт

На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки

Коммерсантъ 04:25
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Происшествия

Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии

В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
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Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
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Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Ведомости 11:35
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Космос

В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения

В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Шоу-бизнес

Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ

РИА Новости 15:33
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Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Космос

Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу

Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 12 апреля в 10:11
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
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Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Кино

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам сняться у Скорсезе

Культуромания 16:03
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Путешествия

Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж

Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
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Политика

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Происшествия

Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
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Финансы

Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть

Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent.
Клопс 13:43
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Футбол

Магомед Оздоев: свадебного танца у меня не было. В нашей культуре муж не танцует с женой

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, почему не танцевал с женой на свадьбе.
Чемпионат 16:57
Кино

Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора.
Piter.tv 04:16
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Общество

Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

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Здоровье

США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года

США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
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Назван лучший фильм для домашнего просмотра

Назван лучший фильм для домашнего просмотра.
Piter.tv 15:19
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