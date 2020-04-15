Коронавирус
РБКЛавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.Коммерсантъ12:00
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Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM вчера в 09:46
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Транспорт
На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости 15:33
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Космос
Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 12 апреля в 10:11
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Кино
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам сняться у Скорсезе
Культуромания 16:03
Путешествия
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
Финансы
Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть
Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent.
Клопс 13:43
Футбол
Магомед Оздоев: свадебного танца у меня не было. В нашей культуре муж не танцует с женой
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, почему не танцевал с женой на свадьбе.
Чемпионат 16:57
Кино
Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора.
Piter.tv 04:16
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Здоровье
США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года
США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
Кино
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
Назван лучший фильм для домашнего просмотра.
Piter.tv 15:19