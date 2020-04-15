Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.

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