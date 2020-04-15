Коронавирус
РБКЛавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.Коммерсантъ12:00
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Политика
Трамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 19:06
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города.
Газета.Ru 10:04
Происшествия
Сахалинец умер с предварительным диагнозом воспаление легких, проводится проверка по коронавирусу
По предварительным данным, причиной смерти могли стать тромбоэмболия или воспаление легких, отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 20:05
Футбол
«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте
Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport 03:54
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Авто
Volvo ограничила скорость новых автомобилей
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 08:45
Наука
Роботы будущего смогут получать энергию из металлического мусора
Робот-автомобиль смазывал свой путь гидрогелем на основе полимерных цепей и получал энергию из разрушения химических связей металлической поверхности, по которой передвигался.
Planet Today 07:03
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Шоу-бизнес
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.
Lenta.ru 20:24
Происшествия
В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг
Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:04
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ 16:32
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Хоккей
Бывший тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
"Автомобилист" объявил о назначении канадца Билла Питерса главным тренером команды.
Pravda.Ru 08:23
Здоровье
Названы признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru 14:02
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ 11:37
Общество
На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом
Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.
Московский Комсомолец Сахалин 06:38
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Экс-начальник тыла камчатской полиции пойдёт под суд за взятки
По версии следствия, Зорян Гаврилюк в 2013 году обеспечил победу ООО «АиР» в конкурсе и заключение контракта с краевым управлением полиции на строительство базы авиационного отряда специального назначения.
ИА Камчатка 18:34
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам
Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 10:22
Здоровье
Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай
Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51