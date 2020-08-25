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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров предостерег США и ЕС от любых форм участия в делах Белоруссии

Министр подчеркнул, что такие попытки не должны предприниматься ЕС, ОБСЕ или другими иностранными государствами. "Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог", - сказал Лавров. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
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Фонтанка.Ру

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Лавров рассказал о позиции США насчет диалога властей Белоруссии и оппозиции

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Царьград

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Царьградвчера в 12:49
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Газета.Ruвчера в 14:03
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