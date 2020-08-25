Число безработных за лето выросло, но число работающих не уменьшилось

Само число рабочей силы в РФ сократилось в июле преимущественно из-за роста численности незанятых, но работу не ищущих: Росстат считает «рабочей силой» сумму занятых и безработных (заявляющих в опросах, что они ищут работу и готовы приступить к ней в краткие сроки), и она в июле 2020 года была на 626 тыс. человек меньше, чем год назад.