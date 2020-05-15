Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил о необходимости для стран сконцентрироваться на разработке вакцины от коронавируса и не пытаться извлекать из ситуации геополитические выгоды.

Лавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины

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