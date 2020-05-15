Коронавирус

РБКРБКЛавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил о необходимости для стран сконцентрироваться на разработке вакцины от коронавируса и не пытаться извлекать из ситуации геополитические выгоды.
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Получение вакцины от коронавируса изменит расстановку сил в мире

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Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти — пяти с половиной дней.
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Как завалить дело: Путин сделал Беглову прозрачный намёк

Знаете, есть замечательная фраза: "Хотите завалить дело - создайте комиссию".
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В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
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Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
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Алсу вспомнила свое выступление на «Евровидении» в 2000 году

Выступление Сергея Лазарева на "Евровидение" в 2016-м Не остался в стороне и Филипп Киркоров, который представлял Россию на "Евровидение" в 1995 году.
Вокруг ТВ вчера в 11:06
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Происшествия

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
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Происшествия

В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских

В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть.
РБК 09:09
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
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Путешествия

Выдача туристам ваучеров вместо денег может быть узаконена только для отмененных туров по России

Вместо денег туроператоры могут выдавать ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки.
Интерфакс 05:38
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Футбол

Вячеслав Малафеев рассказал, что мог оказаться в «Спартаке»

Вячеслав Малафеев вспомнил свой путь в сборной России. Его последний пост в инстаграме посвящен этой теме.
Спорт день за днем 09:11
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская сделала пластическую операцию

Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
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Политика

Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

РБК 09:46
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Здоровье

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости вчера в 14:14
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