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Лавров предостерег от поставок Украине оружия, способного нанести удары по России

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Минобороны РФ в свою очередь предупредило, что если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ.
Ведомости

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